Bancuri

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule doctor, ieri mi-am ținut răsuflarea timp de cinci minute!- Extraordinar, erai sub apă? în-treabă doctorul.- Nu, în dulap…v v vUn bețiv zace în mijlocul drumului, cu hainele sfâșiate, cu corpul plin de vânătăi.- Doamne Dumnezeule, ce ai pățit? îl întreabă un trecător. Hai să te ajut, să te duc acasă.- Nu… Orice, dar numai asta nu! De acolo vin…v v v- Soția dumitale va fi frumoasă, deșteaptă și bogată, îi spune ghicitoarea unui bărbat.- Minunat, dar problema e: ce fac cu actuala?v v v- Ați urmat recomandarea mea? întreabă doctorul. O pastilă înainte de masă și un coniac mic la desert?- Da, doar că la pastile am rămas cu trei săptămâni în urmă, pe când la coniac am trei luni avans.v v v- Unde mergi Bulă?- La cor!- Și ce faci acolo?- Bem coniac și jucăm table.- Și când cântați?- Pe drum, la întoarcere!v v v- John, adu-mi te rog pianul!- Doriți să cântați, Sir?- Nu, dar mi-am uitat telefonul pe pian și nu vreau să te deranjez pentru un fleac!