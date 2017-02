Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Profa de limba română mi-a pus un doi.- De ce?- La compunerea „Cum am petrecut vara” am scris: „Mulțumesc, bine!”v v v- Când are bărbatul dreptate?- Când este de acord cu femeia!v v vCum se spune la „Dansez pentru tine” în Moldova?- „Mă bâțâi pentru matali!”v v vBulă se duce la tatăl lui și îl întreabă:- Tată, de unde se trag oamenii?- Din Adam și Eva, răspunse tatăl.Se duce și o întreabă și pe mama:- Mamă, de unde se trag oamenii?- Oameni se trag din maimuțe.Seara, la cină, fiul spune:- Tată, mama mi-a spus că oamenii se trag din maimuțe.- Apăi, fiecare cu neamul său.v v vUn cerșetor întinde mâna către un domn, dar acesta nu-i dă nimic.- Lasă că știu eu că dacă ți-aș da bani i-ai bea!- Domnule, dar eu nu beau deloc!- Atunci i-ai da pe țigări!- Dar eu nu fumez!- Atunci i-ai cheltui cu femei ușoare, cu jocuri de noroc!- Domnule, n-am făcut niciodată așa ceva!- Atunci vino să vadă soția mea cum arată un bărbat fără vicii!