Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Trei blonde blocate în lift strigau pe rând „Ajutor!, Ajutor!”. La un moment dat, una dintre ele:- Ce-ar fi să strigăm simultan?Și încep ele:- Simultan, simultan!v v v- Acuzat, ce meserie ai?- Filantrop, domnule judecător.- Cum vine asta?- Dau de lucru Justiției.v v v- Care sunt efectele negative ale consumului de bere?- Pe măsură ce o consumi, are tendința să se termine…v v vDoctorul către pacient, după operație:- Am două vești, una bună, una rea. Cu care încep?- Cu aia rea.- V-am amputat piciorul sănătos!- Aoleo! Și care-i vestea bună?- Piciorul bolnav se va vindeca!v v v- Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad. Dumneata te perpeleai într-un cazan cu smoală...- Dar tu?- Eu tot slugă. Puneam lemne pe foc!v v vUn medic își duce studenții în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde era un bărbat cu privirile ră-tăcite.- Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile fiindcă femeia cu care trebuia să se căsătorească l-a refuzat. În următoarea rezervă, îl vom vizita pe cel care a luat-o...