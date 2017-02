Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnișoară, vă spun sincer, de câte ori îmi zâmbiți, nu rezist impulsului de a vă invita la mine.- Vai, domnule, sunteți un drăguț, un curtenitor!- Ah, nu! Sunt dentist.v v vTrei blonde se lăudau cu locurile unde au petrecut Revelionul.- Eu, anul ăsta, am petrecut Revelionul în Hawaii! spune prima.- La mine a fost și mai exotic, pe fundul oceanului, cu iubitul! spune a doua.- Eu l-am petrecut în bucătărie, aici, cu voi, doar că eu nu am fumat nimic! spune cea din urmă.v v vLa popota unei unități militare, căpitanul a scris pe perete: „Băutura ucide încet, dar sigur!”.A doua zi o mână completase: „Soldatul român nu se teme de moarte!”.v v vLa cinematograf, soțul și soția privesc cu sufletul la gură un film de acțiune, în care sunt o duzină de posibili ucigași.- Cred că Matt Damon e criminalul, șoptește soția.- Matt Damon nici nu joacă în filmul ăsta, îi răspunde soțul.- Păi, vezi ce alibi are?v v v- Am două vești: una bună și alta proastă. Pe care să ți-o zic prima?- Hai să începem cu aia proastă...- Ai picat BAC-ul.- Și aia bună?- Ai ieșit șef de promoție...v v v- Ce înseamnă pentru un canibal o femeie gravidă?- Kinder cu surprize!