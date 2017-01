Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Și cum vă descurcați pe mașina de scris? întreabă șeful secretara blondă.- Nu știu. Pe mașina de scris n-am încercat încă.v v v- Eu nu am talent? Toată lumea știe că am cea mai bună ureche muzicală.- Știu. Din păcate nu poți cânta cu urechea.v v vSoacra vine acasă și spune:- Astăzi am fost la coafor.- Și nu era deschis? întreabă ginerele.v v v- Ce faci atunci când îți spune doctorul că ți-au mai rămas 3 luni de trăit?- Te duci și le petreci cu soacra și vor fi cele mai lungi zile din viața ta...v v vLa lecția de istorie:- Ionel, un rege este foarte puternic, spune profesorul de istorie. El are autoritate supremă. Totuși, cineva este mai puternic. Cine anume?- Un as!v v vÎn apropierea graniței, vameșul intră într-un compartiment de tren și întreabă:- Arme? Droguri? Bani?- Nu, mulțumesc. O cafea, vă rog...v v vCascadorul către actor:- Începând de azi, eu voi face în locul dumneavoastră scenele mai periculoase.- Perfect! Atunci du-te acasă la mine și spune-i soției că deseară vin târziu!v v v- Ce este negru și îi stă bine la gât țiganului?- Dobermanul!