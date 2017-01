Bancuri

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde, de vorbă în parc:- Fată, văd că ești gravidă!- Da...- Și al cui este copilul?- Al meu...- Nu, fată... Mă refeream cu cine l-ai făcut?- Încă nu m-am decis...v v v- Alo, pompierii?- Da.- Mi-a luat foc casa!- Tinere, răspunde de unde a început prima dată focul?- Din Paleolitic, dar ce legătură are asta cu casa mea?v v v- Când va începe Marea Foamete Mondială?- Când chinezii vor lăsa bețișoarele și vor începe să mănânce cu lingura...v v v- Ce face un țigan după ce fură un telefon?- Îl pune pe MUCLES!v v vFemeia goală, se privește în oglindă. Nu e mulțumită de ce vede și-i spune soțului:- Mă simt oribilă, par bătrână, grasă și urâtă. Sunt deprimată, am nevoie de un compliment, repede!Soțul răspunde:- Ai vederea perfectă!v v v- Tată, am de gând să-mi bag un cercel în nas. Ce crezi?- Cred că o să te ajut să-ți faci bagajele!