Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La un interviu pentru angajare.- Pe CV-ul tău văd că scrie că ești un om misterios, îmi zise intervievatorul. Ce vrei să spui cu asta, mai exact?- Eee...v v v- Sunt foarte îngrijorată, soțul meu nu a întârziat niciodată așa de mult! Cred că și-a găsit altă femeie.- Vai, tu, de ce te gândești la ce e mai rău? Poate l-a călcat vreo mașină.v v vDupă luna de miere, tânăra soție își sună mama:- Mamă, azi am avut prima ceartă serioasă cu soțul meu.- Ei, draga mea, într-o căsnicie mai sunt și certuri, o să-ți treacă!- Bine mamă, dar eu acum ce fac cu cadavrul?v v v- Am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră.- Cea mică sau cea mare?- Cum, nu le are la fel?v v vFiul o întreabă pe maică-sa:- Mamă, ce este dragostea?- Uită de acest cuvânt, fiule! El a fost inventat de emigranții din est, ca să nu plătească femeile...v v v- Dumneata ești noua dactilografă?- Da, domnule.- Ce mașină preferi?- Mercedes.v v vȘeful mi-a făcut astăzi un cadou.- Dar nu pari prea bucuros.- Mi-a dat Codul Penal.