Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- M-am certat urât cu soacră-mea aseară. Am vrut să-i fac un bine și i-am zis că are ciorapii încrețiți.- Și ce s-a întâmplat?- Problema a fost că nu avea ciorapi…v v vDoi dresori discută:- Douăzeci de ani în șir m-am ocupat cu dresatul puricilor. Acum am trecut la elefanți.- Din ce cauză?- Mi-a cam slăbit vederea!v v v- Bine Roni, se poate? Ai numai 4 și 5 pe linie, doar la engleză ai 10. Ce vrei să ajungi în viață?- Emigrant!v v vÎn curtea azilului, un nebun râde de unul singur.- Ce ți s-a întâmplat de râzi așa?- Râd pentru că-mi amintesc bancuri. Și acum tocmai mi-am adus aminte unul pe care nu-l știam.v v vÎntr-o familie de țigani, feciorul îl vede pe taică-su că vrea să iasă din casă și îl întreabă:- Tată, dar unde te duci?- Mă duc până la magazin să-mi cumpăr o cămașă.- Aaaa, auzi tată, dacă vânzătoarea nu te vede, să-mi cumperi și mie una!v v vDoi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă.- Băi, ce facem cu ele?- Le ducem la secție.- Și dacă explodează una pe drum?- Le spunem că am găsit doar două.