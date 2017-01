Bancuri

Miercuri, 04 Ianuarie 2017

Un bețiv se află pe patul de spital. La resuscitare, îl vede pe Sfântul Petru. Știind că sfântul are puteri nemărginite, bețivul îl roagă să îi dea viață în plus, căci vrea să mai trăiască ceva timp. Sfântul Petru este de acord, dar există și o condiție. Trebuie să-i dea o boală!- Omule, și acum alege ce vrei: Alzhei-mer sau Parkinson?- Ooo, păi nici nu se pune problema: Parkinson să fie!- Dar de ce? întreabă Sf. Petru.- Păi mai bine vărs jumătate de pahar când beau, decât să îl am și să uit să îl beau!v v vNinge de trei zile și soacră-mea nu face altceva decât să se uite pe geam. Dacă o ține tot așa, cred că o las să intre în casă.v v vPe net:El: Cum facem să ne vedem?Ea: Păi, uită-te la poze!El: Păi, mă refeream așa, de aproape!Ea: Păi, dă-le zoom!v v vIon și Maria se ceartă înflăcărat:- Mărie, te rog mult, ajunge, hai să divorțăm!- Nu Ioane, văduvă m-ai luat, văduvă să mă lași!v v vSoacra: Ce faci?Ginerele: Ascult muzică și mă gândesc la dumneata.Soacra: Ce drăguț. Și ce melodie asculți?Ginerele: Veșnica pomenire.v v v- Gata, m-am machiat, e ok?- Nu, încă ți se vede fața!