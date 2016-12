Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă frumoasă se duce la vecinul de palier. Acesta îi deschide ușa.- Bună, vecine, abia am ajuns de la slujbă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac sex nebun toată noaptea! Ești ocupat în seara asta?- Nuuu, nuuu!- Atunci, îmi ții și mie cîinele?v v vUn pacient la doctor:- Mai am vreo șansă, domnule doctor?- Nu, o să mori!- Și chiar nu mai este nicio șansă?- Ar mai fi o șansă să te duci la Techirghiol, să faci băi cu nămol!- Și? O să scap?- Nu, dar o să te obișnuiești cu pământul!v v vVine un student în căminul de fete.- La cine mergeți?- La cine mă sfătuiți?v v vSe întâlnesc doi ardeleni.Primul întreabă: Ce număr de telefon are Ion?Al doilea: Nu prea îmi amintesc.Primul: Zi-mi aproximativ.v v vMerg doi soți scoțieni în luna de miere la un restaurant chinezesc.Când vede chelnerul că mănâncă doar soțul, o întreabă pe soția acestuia:- Doamnă, dumneavoastră de ce nu mâncați, sunt probleme cu mâncarea?- Ah, nicidecum, aștept ca să termine soțul meu pentru a-mi împrumuta proteza!