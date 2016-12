Bancuri

Bulă vine de la cumpărături. Lasă sacoșele jos, nevasta se uită în ele:- Măi Bulă, ești nebun?! Două sticle de vodcă, cinci litri de vin, 12 beri și… două pâini?!Bulă se uită lung la sacoșe și răspunde:- Ai dreptate, cam multă pâine!v v vDouă fetițe făceau un om de zăpadă:Prima: Acum e gata, acum e gata!A doua: Mă duc repede în casă, trebuie să aduc un morcov!Prima: Adu doi morcovi, că poate îi punem și nas!v v vDacă un bărbat îi vorbește murdar unei femei este hărțuire sexuală. Dacă o femeie îi vorbește murdar unui bărbat este 1.99 euro pe minut.v v v- Tăticule, ție ți s-a îndeplinit vreo dorință din copilărie?- Sigur că da! Toată lumea mă trăgea de păr și visam să fiu chel.v v vSoția către soț:- Dragă, astăzi la prânz am fost la tine la birou și am luat din buzunarul de la vestă 300 Euro.- Nu-i nimic, dragă, eu deja de două săptămâni nu mai lucrez acolo.v v vÎn sala de concert, dă buzna o echipă de polițiști. Tipul de la pian, cu vocea tremurândă:- Care e problema?Un polițist, cu vocea apăsată, și printre dinți:- Am fost informați că în această clădire, chiar aici, cineva își bate joc de un oarecare Mozart.