Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul ajunge în zori acasă. Nevasta îl întreabă, cu ton de ceartă: - Unde ai fost toată noaptea? - Închipuie-ți dragă, chiar când să plec acasă, secretara cea noua mi-a adus o cafea și mi-a zâmbit provocator. Când a pus cafeaua pe masă, i s-a deschis bluza și nu m-am putut abține să o sărut pe gât, la care ea a devenit sălbatică și ne-am pierdut amândoi capul. În final, am ajuns la ea acasă și am făcut dragoste nebună toată noaptea. - Minți! Pun pariu că iar ai încercat să-ți instalezi rahatul ăla de Windows. ### Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arată căpitanului că pe o insuliță e un om zdrențăros, care sare și dă din mâini. Îl întreabă pe căpitan: - Cine e tipul? - Nu știu, dar de câte ori trecem pe aici e nebun de bucurie. ### Doi ardeleni stau de vorbă: - Auzi, măi Gheo’, dacă eu mă culc cu nevastă-ta, cum să zâce că o să fim: veri, cumnați, cuscri? - Mai Ioane, eu cred că să zâce că o să fim chit. ### Soacra își invită ginerele la masă. Ginerele, foarte suspicios, acceptă invitația. Pe masă, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo trei feluri, deser-turi, bere rece, vin... La un moment dat, soacra se duce în bucătărie. Ginerele apucă o bucățică de carne și i-o dă pisicii. Animalul, după câteva crampe, moare sub masă. Nervos tare, apucă o cratiță goală și când intră soacra îi trage una de o lasă lată pe jos. Drept răspuns, pisica de sub masa exclamă: „YESSSSSSS!!!!!!”.