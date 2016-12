Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule doctor, cred că am probleme cu ochii.- De ce credeți asta, domnule?- Păi, de când m-am căsătorit, nu mai văd un ban prin casă...v v vExamen. Profesorul:- Iarăși nu v-ați pregătit? Data trecută, mi-ați promis că în acest semestru veți fi un om nou...Studentul:- Eu am devenit un om nou, dar și acesta s-a dovedit un leneș.v v vUn bărbat întreabă instructorul la sala de fitness:- Vreau să impresionez o fată, ce aparat să folosesc?Instructorul îi răspunde:- Bancomatul!v v vO blondă se plimbă liniștită, când, deodată, vede o mașină fără șofer, care mergea. Conștientă de pericol, sare în mașină și trage frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător.- Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea și am tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.- Știu, răspunde el sec. Eu o împingeam!v v vUn orășean întreabă un țăran care lucrează grădina:- Cum reușești să obții așa ridichi mari?- Destul de simplu, domnule, semăn semințe de sfeclă roșie!