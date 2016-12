Bancuri

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum o să te recunosc?- Am 1.65 și 56 de kilograme. Dar eu cum o să te recunosc?- O să am la mine un metru și un cântar.v v v- Și de când v-a dispărut soțul?- De patru zile.- Și avea vreun semn distinctiv?- Nu. Dar, după ce se va întoarce acasă, va avea!v v vUn vânător și-a invitat prietenii să le arate colecția sa de animale împăiate.- Uite, aici este un leu pe care l-am împușcat în Africa. Lângă el, o veveriță, iar acolo în spate este soacră-mea.- Dar ce zâmbitoare este, remarcă unul dintre musafiri.- Da, pușca avea lunetă și a crezut până-n ultima clipă că vreau să o fotografiez.v v v- Domnule polițist, arestați-mă!- Ce ai făcut?- Am tras un încărcător înspre nevastă-mea!- Nenorocitule, ai omorât-o?- Nu, am ratat de fiecare dată, așa că ascundeți-mă!v v vUn bețivan întreabă barmanul:- Câtă bere vindeți pe zi?- Cam patru butoaie...- Vreți să vă spun cum ați putea să vindeți cinci butoaie pe zi?Barmanul interesat:- Cum?- Umpleți halbele ca lumea...