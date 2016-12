Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viață. Ce mă sfătuiești: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură? Cum e mai bine?- Depinde cum stai cu ficatul…v v v- Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine.- Vai, sunteți un seducător!- Nu. Sunt dentist!v v vDoctorul:- Nu-mi place deloc cum arătați.Pacienta:- Ei, doctore, nici dumneata nu ești vreo frumusețe.v v v- Fiica dumneavoastră, zice doctorul, are o nevroză. I-aș recomanda multă distracție.- De ce gen?- De genul masculin!v v vMerge soția cu soțul în SUA și se cazează într-un hotel. La un moment dat, soția vede un șoarece în cameră, se sperie, urlă și îi zice soțului:- Sună repede la recepție, că tu știi mai bine engleza și zi-le că la noi în cameră este un șoarece!Soțul: - Hello!Recepție: - Hello!Soțul: - Do you know Tom&Jerry?Recepție: - Yes!Soțul: - Jerry is here!v v v- Draga mea, știi cât trăiesc boii?- Nu, dragul meu. De ce, te simți rău?