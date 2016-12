Bancuri

Miercuri, 09 Noiembrie 2016

O echipă de zugravi a primit sarcina să văruiască spitalul de nebuni.Unul dintre ei se duce la director și-i spune:- Dați-mi doi nebuni, mai puțin nebuni, ca să ne țină scările.Când zugravii erau sus, unul dintre nebuni zice:- Ține-te de bidinea, că eu iau scara!v v v- Am învățat, ieri, la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus două cești de apă în berea lui tata și a observat imediat…v v vUn polițist oprește o șoferiță blondă și îi zice:- Doamnă, ați întrecut orice măsu-ră! În săptămâna asta, ați călcat deja cinci pietoni!- Și câți am voie?v v vSoțul vine neanunțat acasă, după o lungă deplasare. Intră în casă, caută sub pat, în șifonier, în baie. Nimeni.Îi zice, resemnat, nevestei, în bucătărie:- Ai îmbătrânit, femeie!v v vDoi indieni mergeau prin pădure, când, la un moment dat, se vede în zare fumul ce se ridică de la un foc. Primul spune:- Ce spune mesajul?- Nimic important, sunt doar reclame.