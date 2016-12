Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Alinuța și mama ei iau autobuzul. În autobuz era îngrămădeală. După un timp, Alinuța îi spune mamei:- Mamă, cred că am rămas însărcinată!- Cu cine?- Nu știu, că nu mă pot întoarce!v v vMedicul legist descoperă la un cadavru pe care îl avea de autopsiat o sculă imensă. O taie și o duce acasă în formol pentru a-și îmbogăți colecția personală de ciudățenii. Soția sa îl vede și strigă speriată:- Dumnezeule! A murit săracul Popescu de la etajul doi?v v v- Iubito, ce să îți iau de Crăciun?- Vai, nici nu știu!- Bine, îți mai las un an să te gândești.v v v- Ke faki? Îi scrise el.- Hopa, un admirator străin, se gândi ea.v v vI-am zis iubitului meu că o femeie este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului. Prostul m-a închis în pivniță!v v vUn șofer, preot, este tras pe dreapta de Poliție.- Ce ai în sticlă?- Apă.Polițistul verifică conținutul sticlei.- Părinte, dar aici este vin!- Binecuvântat fie Bunul Dumnezeu cu miracolele sale!v v vIon îi spune Mariei:- Tu Marie, mai știi inelul ăla fain care l-am pierdut? Știi ce-am găsit azi când veneam spre casă?- Ai găsit inelul?- Nu! Am găsit gaura din buzunar prin care o căzut.