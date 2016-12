Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Se întâlnește Bulă cu un prieten.- Ce faci Bulă, cum îți mai merge?- Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat, am deschis un magazin.- Da? Cu ce?- Cu ranga.v v vDefiniția burlacului: Burlacul este bărbatul care vine în fiecare dimineață la serviciu din direcții diferite.v v vEu, în principiu nu sunt leneș, dar mi-aș dori să lucrez la Serviciul Pașapoarte în Coreea de Nord.v v vIon se plimbă pe stradă. Maria îl vede, deschide repede geamul și îi strigă:- Ioane, vino sus la mine!- Vin când o să fii singură!- Dar nu-i nimeni acasă.- Nu acasă, ci pe Pământ!v v v- Draga mamei, cum e noul tău iubit? E un om respectabil?- Da mamă! Nu e cheltuitor, nu bea, nu fumează, nu vorbește urât și mai e și însurat cu una dintre cele mai cuminți femei din oraș!v v vAseară am fost la un curs de autoapărare. Instructorul:- Vreau să mă iei prin surprindere și să mă ataci!Așa că astăzi, când l-am văzut în supermarket, m-am ascuns după un raft și l-am lovit în cap cu o conservă de fasole.