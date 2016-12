Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cu o figură tragică, aplecat asupra mormântului, un bărbat murmură:- Dacă nu ai fi murit, dacă n-ar fi fost accidentul acela, dacă ai fi trăit, n-aș fi îndurat atâtea chinuri!O femeie îl privește compătimitor:- Ce mult trebuie să vă fi iubit soția, domnule!- Dar nu-i mormântul soției mele, doamnă! Ea e acasă. Aici zace primul ei soț!v v vLa ora de engleză:A wife asked her husband to describe her.He said: - You are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.She asked: - What does that mean?- Adorable, Beautiful, Cute, Delightful, Elegant, Fabulous, Gorgeous and Hot, he answered.She said: - Oh that’s lovely. What about I, J, K?He said: - I’m just Kidding!v v vDoi prieteni discută pe stradă:- Tu ai făcut vreodată sex în trei?- Nu.- Atunci du-te repede acasă, poate mai apuci!v v vUn rus se trezește dimineața și vede în fața casei tancuri cu steagul Americii pe ele, așa că fuge în stradă urlând:- Freedom, freedom!Un soldat rus iese din tanc și îi spune:- Niet freedom! Halloween!