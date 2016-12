Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2016.

- De ce nu-l dați afară pe bețivul ăla căzut sub masă? Vă strică imaginea!- Este cel mai bun client al nostru, de câte ori se trezește, achită iar nota de plată.v v vÎntr-un salon de reanimare, toți pacienții sunt conectați la aparate.Electricianul bagă capul pe ușă:- Băieți, luați o gură mare de aer că schimb o siguranță!v v vLa un dispensar comunal, o blondă se adresează medicului:- Doctore, simt niște dureri îngrozitoare la piciorul drept.- Nimic grav! Vârsta e de vină.- Nu cred! răspunde blonda. Piciorul stâng are aceeași vârstă și nu mă doare.v v vUn scoțian se plânge cumplit de o măsea. Văzându-l, un călător îi spune:- Te doare măseaua? De ce nu te duci la dentist!?- N-are rost. Mai rabd un pic și scap. Peste patru ani termină fiul meu stomatologia.v v vProcurorul și vameșul:- De unde aveți banii aceștia?- Din sertar.- Și cine i-a pus în sertar?- Nevastă-mea.- Și nevasta dumneavoastră de unde îi are?- De la mine.- Și dumneavoastră de unde îi aveți?- V-am mai spus, din sertar.