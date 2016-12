Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un băiat vine acasă supărat că i s-a întâmplat ceva și îi spune mamei:- Mamă, am o veste bună și una rea, cu care vrei să încep?- Cu cea rea! zise mama hotărâtă.- Am luat un patru la mate.- Ce ți-am zis eu?- Să învăț! zise copilul rușinat.- Și care-i cea bună?- Cea bună este că nu mai am alte vești rele...v v vExistă un moment când vrei să dai la Facultatea de Informatică, dar singurul RAM pe care îl știi este ram pa pa pam!v v vLa o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar după pahar.De fiecare dată când termina un pahar, se uita în buzunarul cămășii.Intrigat, barmanul l-a întrebat:- De ce vă tot uitați în buzunarul cămășii după fiecare pahar?- Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă mă duc acasă!v v vUn bărbat surprins la amantă de către soție sare de la etajul cinci. În cădere se gândește:- Doamne, uite ce prost sunt, nu puteam să stau acasă cu nevasta, să mănânc un grătar, să beau un șpriț și… cine știe… poate să fac și sex?!?Cade cu noroc pe o căpiță de iarbă proaspăt cosită din spațiul verde al blocului și cugetă:- Doamne, cum e omul! Numai două secunde am fost disperat și câte prostii mi-au trecut prin cap!