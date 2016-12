Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat adevărat n-o să permită nimănui să te supere. O va face el!v v vUn caporal către plutonul său:- Văd în formație figuri care lipsesc! Pentru asta, o să vă țin în soare până la miezul nopții!v v v- Cum faci o femeie să se simtă marfă?- O plimbi cu TIR-ul.v v vCând o femeie întreabă „Ce?” ea de fapt a auzit foarte bine, dar îți dă șansa să schimbi ce ai spus.v v v- Fată, îi vezi pe cei doi bărbați care stau la bar?- Da fată, ce este cu ei?- Cel din dreapta este soțul meu, iar cel din stânga amantul meu.- Ce ciudat, fată, la mine este exact invers.v v v- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot...- Și ai căzut?- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine...- Așa, și ce legătură are asta cu vânătaia?- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!v v vDoi ciobani:- Gheorghe, am găsit o modalitate ca să nu-ți mai miroasă urât ciorapii?- Care, mă?- Nu-i mai porți!