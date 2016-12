Bancuri

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La ora patru dimineața, un bărbat beat mangă sună la interfonul unui bloc. Răspunde o femeie: - Da? Cine e? - Auzi, soțul tău e acasă? - Da! Tipul închide și sună la alt apartament. Răspunde altă femeie: - Da? Cine e? - Auzi, soțul tău e acasă? - Da! Închide iar tipul și sună la alt apartament, unde îi răspunde tot o femeie: - Da? Cine e? - Auzi, soțul tău e acasă? - Nu! - Bun! Vino jos atunci, să vezi dacă nu cumva sunt eu!Un bețiv mergea pe stradă. La un moment dat, se oprește în fața unui panou publicitar. Se uită, se uită... Ceva îl contraria foarte tare. - La viața mea, beți criță am văzut, beți morți am văzut, am văzut și beți mangă, dar beți Pepsi - niciodată!Seara, venind de la crâșmă, un bețivan se lovește cu capul de un stâlp și zice cu voce tare: - Unu. Un polițai îl aude și-l urmărește, văzându-l lovindu-se de al doilea stâlp și zicând: - Doi. Vrând să-l ajute, se duce în fața lui și-l întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Bețivanul zice: - Sigur că poți, numără câte cucuie am în frunte! Polițaiul, zâmbind, zice: - Ai două cucuie. La care bețivanul răspunde: - Mulțumesc, mai am două și ajung acasă.