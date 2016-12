Bancuri

Miercuri, 28 Septembrie 2016.

- Ce faci? - Mănânc și mă gândesc la tine. - Cât de frumos. Dar ce mănânci? - Colivă.Un oltean la o agenție CEC: - Am o sumă depusă. Pot s-o scot? - Desigur, îi răspunde funcționara de la ghișeu. După înmânarea banilor și numă-rarea lor, olteanul întreabă: - Acum pot să-i depun înapoi? - Cum?! - Am vrut doar să văd dacă mai sunt toți!- A fost îngrozitor, mamă, se plân-ge Anca. A trebuit să-mi schimb de patru ori locul la cinematograf. - S-a legat vreun bărbat de tine? - Până la urmă, da…Vorbesc doi prieteni: - Aseară, am făcut cunoștință cu o super gagică! - Și? I-ai luat telefonul măcar? - Bineînțeles! Ia uite ce smart-phone șmecher avea...- Astăzi, când soacră-mea a apă-rut la mine la serviciu, m-am bucurat foarte tare să o văd. - Cum așa? - Pentru că eu lucrez la morgă.Dacă femeile sunt așa de apte pentru multitasking, precum se laudă, atunci ar putea ca în timp ce le doare capul, să facă și sex!