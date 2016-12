Bancuri

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Ospătar, chiar trebuie să aștept toată noaptea până îmi aduceți cina?- Nu, domnule, la miezul nopții închidem!Două vecine divorțate se întâlnesc a doua zi după un scandal:- Ce faci, dragă, ce-ai pățit, ce era scandalul ăla monstru aseară, cine bătea cu pumnii și picioarele în ușa ta?- A, nimic, un cretin, un idiot, un nemernic...- Și? Nu ai chemat poliția?- Nu, bătea pe dinăuntru, să scape...Un canibal și fiul lui văd un avion. Fiul zice:- Tată, ăla se mănâncă?- Nu tot, fiule, numai miezul!- Cum crezi, în Rai, bărbații trăiesc separat de femei?- Bineînțeles, altfel nu ar fi Rai!- Vecine, ce-a pățit motanul tău, de aleargă de pe un acoperiș pe altul?- Aseară am fost la medicul vete-rinar cu el, l-am castrat, iar azi își anulează toate întâlnirile!Nevastă-mea m-a încurajat să-mi caut o chestie pentru mărirea peni-sului. Am găsit-o, am probat-o și rezultatul e rapid și fantastic. În plus, arată bine și are doar 18 ani.