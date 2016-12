Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- La operație, chirurgul mi-a uitat în stomac un burete.- Și te doare?- Nu, dar am o sete…v v vLa o trecere de pietoni, o persoană este lovită de o mașină. Șoferul iese repede și, aplecându-se asupra victimei, spune:- Aveți noroc: eu sunt medic!- Dar dumneata nu ai: eu sunt avocat!v v vUn scoțian se plânge de serviciile unei firme de curățătorie:- E prea scump! Eu v-am adus doar o geacă la spălat!- Aveți dreptate, dar într-un buzunar al gecii dumneavostră, am găsit două tricouri, în altul, un pulover, iar în al treilea, o pereche de pantaloni!v v vSoția: - Nu ți se pare că am slăbit, dragă?Soțul: - Ba da, mi se pare!v v vDoi copilași petrec noaptea la bunicii lor. Când vine ora de culcare, cei doi îngenunchiază lângă pat pentru a-și spune rugăciunile, iar cel mai mic începe să se roage, țipând cât îl țin pe el plămânii:- Mă rog pentru o bicicletă nouă, mă rog pentru un nou nintendo, mă rog pentru un nou smartphone.- De ce țipi așa, îl întreabă fratele mai mare înghiontindu-l. Dumnezeu nu e surd!- Nu, dar bunica este.v v v- Ce trebuie să facem dacă, după actul sexual, observăm că prezervativul e spart?- Cruce.