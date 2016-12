Bancuri

Ştire online publicată Joi, 18 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul unui cimitir sună la reprezentanța unei firme de motociclete:- Câte motociclete ați vândut în ultima săptămâna?- Cinci bucăți.- Aaa, înseamnă că unul încă se mai plimbă...v v vUn inspector de criminalistică anunță prin stație:- Am ajuns la locul faptei!- Și care e situația?- O femeie și-a înjunghiat soțul de 15 ori, apoi l-a împușcat, după care l-a tranșat în trei…- Care este explicația ei pentru crima oribilă?- Spune că soțul a intrat încălțat în timp ce ea spăla parchetul…- Ați arestat-o?- Încă nu, așteptăm să se usuce parchetul!v v vTrei nebuni. Primul:- Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!Al doilea:- Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!Ultimul:- Sunteți nebuni amândoi. Nu am trimis pe nimeni!v v vUn om abătut intră în cabinetul unui psihiatru renumit.- Nu mai am nicio dorință să trăiesc. Viața mea a devenit fără sens.- Da, răspunde psihiatrul, te înțeleg. Toți avem probleme. Am să-ți prescriu un tratament pe care va trebui să-l urmezi un an. Te costă 50 de euro pe săptămână.- Înțeleg, doctore, asta rezolvă problemele dvs. Cu ale mele cum rămâne?