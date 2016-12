Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La psihiatru: - Povestește-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată? - La început am creat cerul și pământul... Pe urmă am început să am necazuri... ### Într-un bar, un tip beat îi cere chelnerului trei cafele. - Trei cafele! - Da, una pentru mine, una pentru tine și alta pentru maică-ta. A doua zi, același tip beat îi cere aceluiași chelner: - Trei cafele! - Trei? - Da. Una pentru mine, una pentru tine și alta pentru maică-ta. Chelnerul nu a mai putut să se abțină, a sărit peste masă și l-a snopit în bătaie pe bețivan. O zi mai târziu, apare tipul plin de vânătăi la bar. Chelnerul, ironic, îl întreabă: - Trei cafele? - Nu, răspunse bețivanul. Doar două: una pentru mine și una pentru maică-ta. Pentru tine nu, că pe tine te agită... ### Un medic își aduce studenții în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde era un bărbat cu privirile rătăcite. - Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile fiindcă femeia cu care trebuia să se căsătorească l-a refuzat. În următoarea rezervă îl vom vizita pe cel care a luat-o...