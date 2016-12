Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O pereche se ceartă în japoneză:- Okita tsa ua ka maji tsu!Soțul îi răspunde nervos:- Tokaa anji rooki sakaa nji to!Ea începe să plângă și printre suspine îi spune:- Takato go nogutu, kemi ma tso aa. Anka to nooku sa.El o strânge în brațe, o sărută și îi spune:- Katoo na. Asaaki gwa ta ne!Și tu stai și citești prostiile astea, de parcă ai ști japoneza!v v vPe un turist din estul Europei, care s-a îmbătat crunt în Londra, prietenii l-au așezat pe scaunul din față al ma-șinii, pentru a-l duce la hotel. El își amintește că, atunci când s-a trezit, a avut un triplu șoc:1. Merg mort de beat la volan.2. Merg pe contrasens.3. Volanul a dispărut!v v vExperiment:- Ce se întâmplă dacă introduci o pastilă de Viagra în pământ?Rezultat:- Poți scoate râmele și să le folosești pe post de cuie…v v vDoi prieteni discutau despre banchetul ce urma să aibă loc seara. Unul din ei a promis să aducă două tipe.- Dar ele cum sunt, ok?- A mea e frumoasă, dar a ta, dacă ai să bei puțin, tot nu e rău.Vine seara și se aude soneria. Stăpânul deschide cu nerăbdare ușa și își vede prietenul cu două tipe. Gândindu-se puțin, le închide ușa în nas și spune:- Eu n-o să pot să beau atât!