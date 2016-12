bancuri

O tipă era la dentist. Îi sună telefonul, dar ea nu poate răspunde. În 5 minute sună mobilul din nou, iarăși nu răspunde nimeni. Când sună a treia oară, doctorul, enervat, răspunde: - Alo? Cine este? - Sunt soțul doamnei, și tu cine ești? Unde e nevasta mea? Dă-mi-o la telefon! - Scuze, frate, ea nu poate vorbi acum, așteaptă 5 minute, eu termin, ea scuipă și te sună înapoi, ok? v v v Pe vremea lui Brejnev, pe o stradă lăturalnică din Moscova, oprește o Volgă neagră din care este aruncat un individ, apoi mașina pleacă în viteză. Ițic, care tocmai trecea pe acolo, se uită la tipul căzut și îl recunoaște pe Ștrul, care era bătut măr. - Măi Ștrul, da’ ce-ai pățit? - Nu știu nimic, n-am văzut nimic. - Nu mă cunoști? Sunt eu, Ițic, prietenul tău încă de la grădiniță. - Nu știu, nu cunosc. - Măi Ștrul, nu știi că noi am fost colegi de bancă la școală, ne-am însurat în aceeași zi, am avut prăvălii pe aceeași stradă? - Nu știu, n-am văzut, n-am auzit. - Măi Ștrul, eu sunt Ițic, colegul tău de suferință de la Auschwitz. - Eee... ce vremuri! v v v Care este diferența dintre MITĂ și DAR? - Un DAR este atunci când cel care primește spune: „Mulțumesc!”, iar cel care dă spune: „Să nu mai vorbim despre asta!”. O MITĂ este atunci când cel care dă spune: „Mulțumesc!”, iar cel care primește spune: „Să nu mai vorbim despre asta!”