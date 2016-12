Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aeroportul din Cluj. Pilotul:- Alo, turnul de control? Am ieșit de pe pistă!- No binie, vedeți că-i radar la ieșirea din Someșeni…v v v- Costele, tu ești prietenul meu cel mai bun. Te bagi la o bătaie, dacă se pune problema?- Pentru tine, oricând!- Bun, dacă am stabilit asta, mâine la ora 8 să fii la mine, să batem covoarele!v v vOare ce făceau părinții noștri acum douăzeci de ani, când nu exista internet, ca să nu se plictisească?I-am întrebat pe toți cei doisprezece frați ai mei și niciunul n-a știut.v v vDoi îndrăgostiți în parc:- Iubito, înaintea mea cu cine te plimbai prin parc?- Cu nimeni.- Serios?- Da.- Chiar nu te-ai mai plimbat prin parc cu nimeni înaintea mea?- Chiar așa, toți aveau mașină.v v vUn tânăr creștin îi cere tatălui mașina. Tatăl stă puțin pe gânduri apoi îi propune:- Tunde-te și ți-o dau!- Păi, Iisus avea părul lung!- Da, dar Iisus mergea pe jos.v v vNevastă-mea a văzut azi o farfurie zburătoare. Ea este acum la spital să-i pună câteva copci, iar eu sunt arestat pentru violență domestică.