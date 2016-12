Bancuri

Ştire online publicată Luni, 01 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce ai venit la mine? spuse un dentist unui țigan, care avea toți dinții îmbrăcați în aur.- Ham venit să-mi pui o Halarmă!v v vEa: - Dragă, s-a defectat mașina. Cred că are apă în carburator.El: - E ridicol! Tu nici măcar nu știi ce e ăla carburator. Unde e mașina?Ea: - Păi, în piscină…v v vAseară m-am culcat cu soțul celei mai bune prietene. Acum mă simt îngrozitor. Cred că era răcit sau ceva...v v v- Am auzit că ești pe jumătate german și pe jumătate român?- Da, e o combinație optimă: vrei să faci totul perfect, dar lași pe mâine!v v v- Mamă! Mamă!- De ce strigi?! Eu sunt în sufragerie, vino aici și spune-mi fără să țipi ce vrei.Merge copilul prin tot apartamentul, se apropie de mamă:- Mamă, am călcat într-un rahat, unde aș putea să spăl pantoful?v v v- Ce mai e nou, Ștrulă?- Mă, Bulă, sunt supărat. Am aflat că nevastă-mea mă înșeală…- Bă, eu te-am întrebat ce mai e nou!v v vBulă călătorea într-o zi cu autobuzul. În spatele lui, o doamnă cu un copil care îl imita. Bulă, supărat, îi zice doamnei:- Doamnă, spuneți-i fiului dumneavoastră să nu mă mai imite!- Puișor, nu mai fă, măi mamă, ca maimuța!