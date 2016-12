Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu merge la munte:Ea: Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută.El: Perfect, punem cortul aici.v v v- John?!- Yes, Sir!- Lămâia are pene?- Nu, Sir!- La naiba, iar am stors papagalul!v v vVorbesc două prietene:- Aseară, am ars pe puțin 2.000 de calorii!- Vai dragă, ce bine, dar cum ai reușit?!- Am uitat pizza în cuptor!v v vDoi scoțieni se plimbau prin pădure. Pe unul îl apucă nevoile și se duce după un tufiș. După câteva minute, îi spune amicului său:- Ai la tine un pic de hârtie?- Da’ de unde, îi răspunde acesta. Lasă-l acolo!v v vÎn dictatură, cineva te folosește cum vrea.În democrație, ai dreptul să-l alegi pe cel care o să te folosească cum vrea el.v v vCercetătorii britanici au anunțat că, la femei, fidelitatea este genetică, pentru că au descoperit gena fidelității.Cercetătorii români au răspuns că această genă era deja descoperită de ei, numai că ei o denumiseră gena urâțeniei.