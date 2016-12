Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ana-Maria se afla într-o croazieră. E tânără și frumoasă. Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat”.„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung la mine. Se pare că îi plac”.„Ziua a treia. Căpitanul mi-a făcut o declarație de dragoste”.„Ziua a patra. Mi-a spus că, dacă-i resping dragostea, va scufunda vasul cu 400 de călători la bord”.„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni”.v v vBulă intră în bar:- Bună ziua tuturor!Barmanul:- Bulă, nu vezi că ești numai tu și cu mine în bar?Bulă:- Aha! De băut la toată lumea! Plătesc eu!v v v- Ce mai faci, băi Gheorghe?- Bine Ioane, supărat...- Păi de ce?- Nu mai există loialitate și încredere pe lumea asta…- De ce mă? Ce-ai pățit?- Am aflat azi că și nevasta și amanta mă înșeală!v v v- De ce sora ta a decis să se facă medic stomatolog?- Pentru că îi place când bărbații se uită la ea cu gura căscată și cu ochii ieșiți din orbite!