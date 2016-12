Bancuri

- Care este prima instituție publică ce este înființată pe o insulă pe care au naufragiat zece bărbați și o femeie?- Poșta.v v v- Care-i cea mai bună metodă de protecție, atunci când nu ai prezervativ?- O identitate falsă.v v vChestia cu martorii la starea civilă a apărut de când tot mai mulți bărbați au început să nege că au fost acolo!v v vUn polițist se duce la secție în preajma Paștelui și-l întreabă pe căpitan:- Domnu căpitan, nu cumpărați o juma’ de porc?Căpitanu’, după ce se gândește puțin:- Dar ce să fac cu jumătate de porc tâmpitule, vrei să mi se răstoarne în coteț?v v v- Unde este ceaiul, măi nevastă?- Oh, voi bărbații, nu găsiți nimic! Ceaiul este în dulapul de medicamente, în plasa de cadouri, în cutia pe care scrie sare!v v vIeri am fost la Louvre. Timp de cinci ore am stat cu gura căscată în salonul nr. 3 unde sunt expuse picturi italiene și am admirat toate franțu-zoaicele ce au trecut pe acolo.v v vTatăl îi spune feciorului:- Știi, oamenii deștepți întotdeauna au dubii, pe când cei prostănaci sunt foarte siguri pe ei!- Serios, tată?- Absolut!