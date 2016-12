Bancuri

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un negru se roagă la Dumnezeu și îi zice:- Doamne, de ce am eu pielea așa de neagră?- Ca să nu o ardă soarele junglei, se aude o voce din cer.- Doamne, de ce am eu picioarele așa de musculoase și puternice?- Ca să nu te prindă fiarele junglei în timp ce fugi după vânat printre copaci!- Și, Doamne, de ce am părul creț?- Ca să nu se agațe de crengile copacilor în timp ce vânezi pentru familia ta!- Și atunci, Doamne, ce naiba caut eu la New York?v v vPartea bună: Averea mea se scrie cu 9 zerouri!Partea proastă: În fața zerourilor ălora nu se scrie nimic!v v vVând cutii de iPhone 6s și Raffaello pentru fetele care vor să posteze pe facebook „Mulțumesc, iubi!”v v v„Râzând de propriile greșeli, îți poți lungi viața!” (Un înțelept)„Râzând de greșelile nevestei îți poți scurta viața!” (Nevasta înțeleptului)v v vProprietatea excepțională a ochiului feminin este capacitatea extraor-dinară a acestuia de a remarca un fir de păr al altei femei pe sacou de la o distanță de zece metri, dar nu reușește să distingă marginea ușii garajului de la un metru în timpul parcării.