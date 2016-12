Bancuri

Miercuri, 13 Iulie 2016.

Ce spune o blondă după ce a lovit pomul cu mașina: „Dar am claxonat!”.v v vEvreul:- Bă! Eu când spun că iau, iau și când spun că dau, zic!v v vBlondă la volan. La radio se aude:- Este ora 15.00, ascultați Kiss FM.- Doamne, de unde știu ăștia ce ascult eu?v v vAm sunat-o pe prietena mea și i-am zis:- M-am gândit să luăm cina îm-preună în seara asta, ce zici?- Minunat, iubitule! răspunse ea. La 7 sunt la tine.- Vino mai degrabă pe la 5, zic, cina nu se pregătește singură.v v vBulă către tatăl său:- Tată, am două întrebări. Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar? Și a doua: de ce nu!?v v vIon:- Marie, tu ești precum un nor...Maria:- Alb și pufos?Ion:- Nu, dar atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua!v v vSoțul vine acasă și își întreabă soția:- Ce ai face dragă dacă aș câștiga la loto?- Păi aș lua jumate și te-aș părăsi.- Atunci, vezi că am câștigat 12 dolari la loto. Ia 6 dolari și dispari!