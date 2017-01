Bancuri

30 Iunie 2016

La intrarea într-un service auto stă scris pe un afiș: „Verificarea frânelor costă trei dolari, înmormântarea - trei sute. Gândiți-vă și cântăriți!”.Pe ușa unei firme de pompe funebre situată vizavi: „Pentru frâne, vei plăti tu și de multe ori. Pentru înmormântare, vor plăti membrii familiei și doar o singură dată. Gândiți-vă și cântăriți!”.v v vVine Ion acasă amărât și, fără s-o salute pe Maria, dispare direct în baie.După o jumătate de oră, se duce Maria să vadă ce s-a întâmplat. Ion, dezbrăcat, încerca să își bage o franzela în fund.- Ce faci Ioane? Ai luat-o razna?- Lasă-mă Marie, că am fost la dentist, mi-a făcut o lucrare și a zis să mănânc vreo două ore… pe partea ailaltă.v v v- Ce faci măi... de ce modifici nota din carnet?- Păi, doamna profesoară, nu dvs. mi-ați zis adineaori să fac tot posibilul ca s-o corectez?v v vUn Mercedes, ultima generație gonea tare pe șosea, depășește mașini una și una. La un moment dat, trece de un Tico, și îi apare în față un animal, pune frână brusc, se activează toate dotările de ultimă generație, se oprește pe loc, salvează animalul, în spatele lui, Tico-ul pune frâna, dar degeaba, intră din plin în Mercedes.Deodată pe computerul de bord al mașinii apare scris: „New harware found, install?”