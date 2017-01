Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Dragul meu, cred că mașina noastră are apă în motor!- Draga mea, tu măcar știi unde este motorul?- Da, în mașină.- Și mașina unde e?- În lac!v v vUn nou tip de avion se prăbușește la zborul de încercare, cutiile negre sunt furate, nimeni nu poate trage nicio concluzie asupra catastrofei.La inspecția Ministerului Apărării, singurul martor ocular este badea Ion, un cioban ce se uita cu privire tâmpă, de analfabet...- Spune baciule, îl intreabă un colonel, cam ce-ai observat?- Apăi, domnule dragă o harabaie zbura, când numa’ ce o palalaie s-o aprins, no’ unde nu s-o țipat harabaia în gios...- Baciule, nu înțeleg nimic din ce-mi povestești, fii te rog mai clar!- Păi bine, domnule dragă, de ce nu spui așa? Ieri, la ora 14.00 un bombardier de tip Stealth, V5, generația 68, greșind unghiul de încidență cu cel de așezare, a intrat într-o vrie necontrolabilă, în acel context a pierdut ireversibil altitudine, astfel încât s-a produs acest regretabil eveniment.v v vDe fiecare dată când mă oprește poliția mă simt ca Scufița Roșie:- De ce ai roțile așa mari?- De ce ai jantele așa late?- De ce ai toba așa zgomotoasă?- De ce ai folie așa neagră?