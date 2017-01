Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un englez vine prin Carpați să culeagă folclor. Ajunge într-o pajiște, unde un cioban cântă din fluier. En-glezul ascultă uimit de dibăcia ba-ciului și, când ăsta își termină doina, își răsfoiește ghidul de conversație și-i zice:- Tu cântat forte frumos, badje!La care baciul:- Yes, I like music!v v vDoi moldoveni:- Măi, Ioane, cum te aperi tu împotriva SIDA?- Cu prezervativ, îl port tot timpul.- Și nu-l dai jos niciodată?- Ba da, când mă duc la toaletă și când fac sex!v v vSoția intră în somptuosul birou al soțului ei.- Dragul meu, vreau să pun și eu o pilă. Ai o secretară fermecătoare. Aș dori să-i dai niște scrisori de recomandare extrem de călduroase pentru mâine, când își va încerca norocul la un alt director de bancă.v v v- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri două cănuțe de apă în berea lui tata și a observat imediat.v v vMerge un schelet la medic.Medicul: Acum se vine?