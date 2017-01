Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă către un tip:- Voi scrie deasupra patului meu că ești un prost! Să știe tot orașul!v v vUn bețiv intră într-o biserică catolică și se duce direct la confesare. Intră în cabină și nu zice nimc. Popa, nedumerit, își drege vocea încercând să-i atragă atenția omului. Ăsta nimic. După un timp, bate popa de trei ori în peretele despărțitor, la care bețivul răspunde:- N-are rost să bați, nici eu nu mai am hârtie...v v v- Cum poți defini un om cu voință de fier?- Să vezi că ai un mesaj pe Facebook, să nu te uiți de la cine, să închizi calculatorul și să te duci la culcare! Ai putea să faci asta?v v vLa ora de istorie.- Bulă, ce au făcut românii după ce au trecut Dunărea?- Și-au uscat hainele...v v vAstăzi, m-am uitat vreo 10 minute la pisica prietenei mele cum se juca cu un ciorap.- Doamne, ce animal prost, mi-am zis, ce ușor se amuză.După care mi-am dat seama că tocmai mă uitam 10 minute la o pisică care se joacă cu un ciorap!v v v- Am auzit că tocmai ți-a murit soacra, sincere condoleanțe! Ai fost alături de ea în ultimele clipe? mă întreabă vecinul meu.- Da, am fost, îi răspund. Dar dacă te întreabă Poliția, să spui că eram cu tine.