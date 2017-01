Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Dragul meu, poți vorbi? întreabă soția blondă.- Draga mea, sunt în roaming, mă costă scump.- Ok, atunci ascultă.v v vMoșul și baba adorau să se joace de-a v-ați ascunselea. Dimineața, baba ascundea țuica. Dacă până seara moșul n-o găsea, venea rândul babei să se ascundă.v v vPână acum eram sărac, dar mi-am cumpărat un dicționar de sinonime și acum sunt nevoiaș, sărman, oropsit și necăjit.v v vO colegă de-a mea de serviciu o să aibă un copil. Încă nu m-am decis care…v v vVecinul meu mi-a bătut la ușă disperat:- Vecine, pot să folosesc telefonul tău? Un deputat a fost călcat de o mașină pe trecerea de pietoni și sângerează abundent!- Păi, de ce nu folosești, mă, telefonul tău? l-am întrebat.- Al meu n-are cameră foto!v v vUn nebun își atenționa un frate de-al său în curtea unui azil:- Vezi că ai o gaură în umbrelă!- Știu. Eu am făcut-o, ca să văd când se oprește ploaia.v v v- Cine din familia voastră este cel mai în vârstă?- Stră-stră-stră-străbunica.- Nu-i posibil așa ceva.- Ba e po-po-po-posibil!