Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 24 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Două fire de nisip zburau deasupra deșertului. La un moment dat, unul zice:- Aterizăm?Celălat răspunde:- Unde? În aglomerația asta?v v v-Știți cum se uită o rață în beci?- Iei rața, o duci în beci și o uiți acolo...v v vDoi pereți vorbesc:- Ne întâlnim la colț!v v vDoi prieteni se refugiază din cauza ploii într-un bar. Își beau ei berile în liniște, în timp ce privesc pe geam.- E binevenită ploaia asta pentru pământ, spuse unul dintre ei.Totul va renaște acum.- Nu mă speria! spune celălalt. Tocmai mi-am înmormântat soacra..v v vUn bețiv la restaurant:- Ospătar, am fost aseară aici?- Desigur, domnule, ca de obicei! răspunse ospătarul.- Și am cheltuit 200 lei?- Într-adevăr, ați băut strașnic de banii ăștia.- Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.v v vȘtefan cel Mare ține cuvântare răzeșilor înainte de o luptă cu turcii:- Răzeși, mâine, la orele 8.00 AM, avem lupta cu turcu’, așa că să veniți toți cu săbii, furci, coase și ce mai aveți pe-acasă ca să ținem piept dușmanului. Bă, da’ să veniți, c-am vorbit cu oamenii ăia.