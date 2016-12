Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o ușă și le spune nebunilor:- Cine reușește să deschidă aceas-tă ușă este liber să plece în lume și să-și refacă viața!Toți nebunii sar la ușă grămadă să o deschidă, dar numai unul stă deoparte. Doctorul îl întreabă:- Dar tu de ce nu vrei să scapi de aici?La care nebunu’:- Ssst! Cheia e la mine!v v v- Ieri am agățat o negresă! Superbă! Picioare splendide, corpul - un miracol! Fața - un vis!- Și?- Păi... Am mers la mine acasă, am băut șampanie, am dansat, ne-am sărutat...- Și?- Am dezbrăcat-o încet, apoi am stins lumina...- Și apoi?- Apoi, n-am mai găsit-o!v v vUn copil de pe stradă striga la mama sa, aflată în casă:- Maaaamăăă! Mai tare:- Maaaamăăă! Apoi, și mai tare, stârnind vecinii la geamuri:- Maaaaaaaaamăăăăăă! În sfârșit, apare mama la fereastră, nervoasă:- Ce s-a-ntâmplat, copile?- Cheamă-l pe tata!v v vDoi prieteni se refugiază din cauza ploii într-un bar. Își beau ei berile în liniște, în timp ce privesc pe geam.- E binevenită ploaia asta pentru pământ, spuse unul dintre ei.Totul va renaște acum.- Nu mă speria! spune celălalt. Tocmai mi-am înmormântat soacra...