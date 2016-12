Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 17 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe marginea unei șo-sele, într-un copac, un Matiz cu șoferiță blondă. Trece o mașină de poliție, polițistul observă Matizul și oprește lângă:- Cum ai ajuns în pom cu mașină cu tot?- Lasă-mă, domnule, în pace, dacă știam că se sperie așa de câini…v v vDoi moșnegi se întâlnesc:- Ce mai faci, Vasile?- Uite, am fost la femei.- Și cum a fost?- Mai curat decât la bărbați.v v v- De ce copiii și femeile sunt primele persoane evacuate, în caz de dezastru?- Pentru ca bărbații să se poată gândi în liniște la o soluție.v v vLa închisoarea de femei:- Fetelor, am două vești: una rea și una bună. Pe care o vreți prima?- Pe cea bună...- Mâine vă schimbăm chiloții...- Uraaaa! Și aia rea?- Între voi…v v v- Doamna farmacistă, am fost la un medic și mi-a prescris o rețetă și un regim pentru slăbit. Chiar credeți că sunt așa de grasă?- Nu doamnă, nu sunteți, însă pentru greutatea dumneavoastră sunteți mai scundă cu jumătate de metru!v v v- Cioc! Cioc!- Cine e?- Zâna cea bună!- Și de ce ai un topor?- Nu sunt binedispusă azi!