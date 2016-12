Bancuri

Ştire online publicată Luni, 16 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce ești atât de trist?- Mi s-a furat portmoneul.- La poliție ai fost?- Am fost... Și degeaba... Cică nu ei mi l-au furat...v v vAmanta secretară îi reproșează iritată directorului de bancă:- Dacă nu ai încredere în mine, atunci mai bine nici nu mai lucrez aici!- Cum nu am încredere, iubito? Doar ți-am dat să păstrezi până și cheia de la seif!- Ce să-ți povestesc! Și dacă vrei să știi, nici măcar nu se potrivește!v v vFata se întoarce acasă după întâl-nirea cu prietenul ei plângând. Mama:- Ce, ce s-a întâmplat?- Prietenul meu m-a cerut de soție, dar mi-a mărturisit că e ateu! Cum aș putra trăi cu un om care nu percepe diferența dintre bine și rău, dintre înger și diavol!?- Mărită-te cu el, totuși. Când mă va cunoaște și pe mine, o s-o perceapă.v v vLa un interviu de angajare:- Care credeți că este cel mai mare defect al dumneavoastră?Aplicantul:- Sinceritatea!- Nu cred că sinceritatea este un defect, apreciază intervievatorul.- Mă doare-n cur de ce credeți dumneavoastră!v v v- Doctore, tremur și nu știu de ce!- Ți-am spus săptămâna trecută: ai Parkinson și Alzheimer.