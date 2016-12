Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Iarăși stai întins pe canapea...- Draga mea, privește partea pozitivă: întotdeauna știi unde să mă găsești!v v v- În fața mea un elefant, în spatele meu, un leu. Mie nu mi-e frică!- Nu crezi că ai o vârstă la care nu se mai potrivește să te dai în carusel?v v vO căsnicie fericită este atunci când o jumătate sforăie, iar cealaltă jumătate nu aude.v v vDouă băbuțe stau pe o bancă în fața blocului. Trece o vecină pe lângă ele și una exclamă cu invidie:- O vezi p-asta? Știi ce noroc a dat peste ea? Are soț, amant și a fost și violată ieri seară!v v vDouă colege de liceu se reîntâlnesc după 25 de ani:- Vai, dragă, porți ochelari?! Dar să știi că-ți șade bine cu ei. În plus, îți ascund ridurile din jurul ochilor...- Și unde mai pui că mă ajută să le văd mai bine pe ale tale!v v vUn bancher discută cu un prie-ten:- Imaginează-ți, m-am îndrăgostit! Ea are 20 de ani, iar eu am 65. Dar tu știi că eu sunt și foarte bogat! Iar ăsta e un avantaj... Ce crezi, șansele mele vor crește dacă îi voi spune că am numai 50 de ani?- Eu zic că șansele tale vor crește dacă îi vei spune că ai 80 de ani!