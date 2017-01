Bancuri

Ştire online publicată Luni, 27 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dumnezeu îi cheamă pe Bush, Bin Laden și pe Băsescu în Paradis și le spune că trebuie să se întoarcă la propriul popor și să le zică că pentru următorii 20 de ani vor trebui să curețe excremente ca pedeapsă. Bush merge la ai săi și le spune: - Am o veste proastă și o veste bună pentru voi. Vestea buna este că Dumnezeu există, și musulmanii credeau în cineva care nu există. Iar vestea proas-tă este că va trebui să curățăm excremente pentru următorii 20 de ani. Bin Laden merge la ai săi și zice: - Am două vești proaste pentru voi. Prima e că Dumnezeu exis-tă și noi credeam în ceva ce nu există. Iar a doua este că va trebui să curățăm excremente pentru următorii 20 de ani. Băsescu merge la ai săi și zice: - Am două vești bune pentru voi. Prima este că tata e bine și vă salută pe toți. Iar a doua este ca avem locuri de munca pentru următorii 20 de ani. ### - Mamă, e adevărat că pe mine m-a adus barza? - Da, comoara mea mică! E adevărat. - E adevărat că Bunul Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele? - E adevărat, puiule! - E adevărat că Moș Crăciun și Iepurașul ne aduc cadourile? - Da, dragul mamei. - Atunci de ce îl mai ținem pe trântorul de tata?