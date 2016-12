Bancuri

Ştire online publicată Luni, 25 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă e întrebat:- Câinele dumneavoastră e de rasă pură?- Pură!- Are și arbore genealogic?- Nu are nevoie, îl folosește pe ăla din curte!v v v- Ioane, vaca ta fumează?- No, da’ cum să fumeze vaca?- Atunci, mă, ți-o luat foc grajdu’!v v vO familie se duce pentru prima dată la restaurant și după ce mănâncă, el plătește, iar ea îi spune chelnerului:- Resturile să mi le puneți la pachet pentru cățel!- Bineînțeles, doamnă. La care copiii în gura mare:- Uraaaaaa!!!! Ne cumpără cățeeeel!!!!v v v- Doriți Viagra pentru sex cu soția sau cu altcineva?- Există două feluri?- Da, cea pentru sex cu soția are, în plus, avantajul că încețoșează privirea pentru o oră.v v vCe este impotența? Este acel fenomen care apare când forța de atracție a pământului este mai mare decât forța de atracție a fe-meii.v v v- Alo! Biroul de consiliere a al-coolicilor anonimi?- Da.- Puteți să-mi spuneți, vă rog, la sarmale de porc cu mămăliguță, ce vin merge, alb sau roșu?