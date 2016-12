Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Iubito, ai fost singura femeie din viața mea pe care nu am mințit-o niciodată…- Sunt complet măgulită. Chiar este adevărat?- De fapt, trebuie să recunosc că totuși te-am mințit. Dar numai o singură dată, să știi, îți jur!- Lasă, nu mai contează. Dar totuși, când a fost asta?- Puțin mai înainte.v v vNevasta se trezește și-l vede pe soț umblând în frigider:- Nu pot să dorm, am insomnie, zice soțul.- Și ce cauți în frigider?- Am numărat în gând până la o mie de oi și mi-am adus aminte de friptura de berbec!v v v- De fiecare dată când ajung târziu acasă găsesc mâncarea gata! zise un tip amicului său.- Norocosule! răspunse amicul. Ce n-aș da să se întâmple asta și în familia mea!- N-aș prea crede! Tu știi ce nasol e să constați că e goală oala și să-ți urle mațele de foame?!v v vSoțul vine acasă beat mangă. Soția urlă la el:- Măi, măgarule, ai de gând să mai bei?Soțul nimic.- Spune, măi, nesimțitule, mai bei?Soțul din nou tace.- Te întreb pentru ultima dată: mai bei sau nu? spune soția pe un ton amenințător.- Hai, fie, toarnă, dacă tot insiști!